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Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко пустил «коронавирусные» деньги на закупку оборудования у скандальной фирмы, — СМИ

10:56 3 декабря 2020
Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко пустил «коронавирусные» деньги на закупку оборудования у скандальной фирмы,&nbsp;— СМИ
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В тендере по закупке медицинского оборудования Днепропетровской ОГА под руководством Александра Бондаренко победила фирма — фигурант многочисленных уголовных дел. И это происходит на фоне нового витка коронавирусной эпидемии, пишет «Информатор».

В недавнем тендере на закупку системы исследований тканей человека победила ООО «УКР ДІАГНОСТИКА». Согласно данным аналитической системы Youcontrol, компания была основана в 2002 году и находится под целым рядом уголовных производств.

«Главное следственное управление Нацполиции установило, что фирма принимала участие в схеме по продаже лекарств и оборудования по завышенным ценам Одесскому национальному медицинскому университету на сумму 580 млн гривен в течение 2016−2018 гг. Соответственно, правоохранителями было возбуждено уголовное дело № 12 018 000 000 000 764», — пишет СМИ.

Еще одно дело, как сообщает «Информатор», расследует Национальная полиция Сумской области:

«Киевскую компанию подозревают в том, что вместо современной рентгенографической и флюорографической системы OPERA-T30cs в Областную детскую больницу в 2016 году компания поставила аппарат, собранный из более дешевых деталей разных фирм. Убытки для бюджета составили 900 тыс. гривен».

Аналогичная история произошла в Городке Хмельницкой области, где местная больница переплатила за томограф 1,3 млн гривен.

«Красноармейская межрайонная прокуратура открыла против фирмы уголовное дело № 32 013 050 670 000 020 по факту кражи 6,8 млн гривен на закупке компьютерного томографа TSX-032A. Как оказалась, деньги из бюджета были внесены, но томографа больница так и не увидела», — сообщает «Информатор».

У журналистов возникает вопрос: почему в период пандемии коронавируса и роста заболеваемости в стране власти Днепропетровской области проводят тендеры на необходимое медоборудование в пользу фирмы с криминальным шлейфом.

Такие вопросы возникают не впервые. СМИ неоднократно писали о том, как строительные фирмы главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника зарабатывают миллионы на некачественных ремонтах дорог и другой социальной инфраструктуры области.

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