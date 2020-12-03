«Вы разрушили мою жизнь!» На Порошенко с проклятиями накинулся обвиняемый в госизмене

Пятый президент Украины Петр Порошенко повздорил с обвиняемым в госизмене и сепаратизме жителем Ровно Ярославом Гранитным. Инцидент произошел прямо на торжественном заседании первой сессии новоизбранного Ровенского городского совета и попал на камеры журналистов местного телеканала.

Подойдя к Порошенко, Гранитный поинтересовался, за «что тот его посадил», а глава партии «Европейская солидарность» в ответ посоветовал «делать митинги». После этого между ними началась словесная перепалка, во время которой Порошенко констатировал, что его собеседник «получил по заслугам» и призвал его «идти в суды и доказывать свою невиновность».

Гранитный парировал, обозвав Порошенко «государственным предателем» и проклиная его и семью.

Ярослав Гранитный в мае 2017 года устроил митинг возле Ровенской ОГА, на котором требовали легализации янтаря, а также якобы призывали к созданию Ровенской народной республики. По версии следствия, митинг был проплачен из РФ, а сам Гранитный якобы получил за него из России 4 тыс. долларов. Гранитному предъявили обвинение в сепаратизме и госизмене, он провел под стражей 3 года, выйдя на свободу в конце января 2020 года. С этого времени он находился под домашним арестом с обязательством носить электронный браслет. Тем не менее за 3 года Ровенский городской суд так и не начал рассматривать его дело по существу.

После перепалки с Порошенко он дал интервью, в котором снова объяснил мотив своего поступка.

Напомним, по итогам местных выборов новым мэром Ровно стал кандидат от партии «Европейская солидарность» Александр Третьяк. Он набрал 50,24% голосов избирателей (27 451 человек), тогда как за кандидата от партии «Рівне Разом» Виктора Шакирзяна проголосовали 26 057 человек.

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