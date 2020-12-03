Руководитель Днепропетровщины Святослав Олейник причастен к ввозу в область львовских отходов?

Глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник может быть причастен к ввозу опасных отходов из Львова в Днепропетровскую область. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По информации издания, начиная с сентября этого года Днепропетровская область начала снова принимать львовский мусор, центром захоронения которого стала свалка возле Никополя под названием «Полигон-32», находящаяся неподалеку от дачного поселка.

Очевидцы утверждают, что в день на полигон в Никополе заезжает не меньше 20 грузовых автомобилей с 20 тоннами мусора в каждом.

Эколог Виктор Каракуця, комментируя очередной скандал с вывозом львовского мусора в Днепропетровскую область, заявил, что особое опасение вызывает отсутствие информации о том, какого рода отходы вывозят на Никопольский полигон.

«Это могут быть и радиактивные, и химические отходы. Точно так же как медицинские, они требуют специального захоронения. Но в компании, которая управляет полигоном, ничего не комментируют и не знают», — сообщил он.

При этом все происходит в обстановке полной секретности.

«То, что в Никополь свозится львовский мусор, причем неизвестного происхождения, никто и нигде не афишировал. Да и сами водители мусоровозов в общении явно пытались уйти от прямых вопросов, прятали лица и отказывались предоставлять документы на свой груз», — пишет «РБК-Украина».

Есть основания предполагать, как пишет «РБК-Украина», что бенефициаром схемы с ввозом мусора может быть глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник.

По оценкам издания, компания «Полигон-32» должна была заработать на утилизации мусора не меньше 8,64 млн грн за последние три месяца.

«Операция такого масштаба не может быть не согласована с руководством региона», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что Олейник ранее уже был фигурантом «мусорного» скандала.

«В 2018 году связанная с ним фирма „Днепркоммунтранс“ отказалась вывозить мусор после того, как ее попытались отлучить от бюджетных средств. Весной 2018 года буквально за неделю Днепр превратился в полигон бытовых отходов. Улицы города выглядели как свалки, и днепряне заговорили о близящейся экологической катастрофе», — напомнил автор материала.

Как пишетс"РБК-Украина", Олейника называют теневым бенефициаром компании «Территория Д», которая занимается благоустройством территорий и ремонтом дорог. По подсчетам общественной активистки Олеси Качко, за последние несколько лет предприятия ЖКХ, связанные с Олейником, могли получить из бюджета более 1 млрд гривен.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник и члены его семьи стали объектами пристального внимания антикоррупционных органов.





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