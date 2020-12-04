«Пожар тушат, когда он только начинается»: Игорь Палица считает, что вводить локдаун уже поздно

Украина опоздала с введением полного локдауна для борьбы с COVID-19. Такое мнение высказал народный депутат Украины, глава партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире программы «Право на владу».

«Пожар тушат, когда он только начинается. А когда нам говорят „пусть еще погорит“, то понятно, что пожар затем будет еще труднее останавливать. Даже если сейчас закрыть страну на локдаун, мы не преодолеем эпидемию. Какой будет эффект? Это будет смерть бизнеса, смерть ФОП, смерть рестораторов… Обещанных денег на их поддержку не будет. Эти деньги предусмотрены в „ковидному фонде“, а там их нет. Из этого фонда уже три недели не проплачивается ни одна платежка, кроме зарплат врачей. Деньги есть только на бумаге, а физически их уже нет», — заявил Палица.

Палица считает, что локдаун имел бы смысл, если бы помог увеличить количество мест в больницах и закупить оборудование и медикаменты, а этого не произойдет.

«Локдаун не даст увеличения количества коек в больницах, не даст увеличения мест в реанимациях. Три недели назад правительство решило выделить регионам полтора миллиарда гривен на увеличение количества койко-мест. Больницы законтрактовались, там уже знают, что делать, где взять оборудование. А субвенция до сих пор не поступила. Денег нет! Поэтому нам сейчас нужно не убивать бизнес, а следить за тем, чтобы люди придерживались масочного режима, чтобы сохраняли социальную дистанцию. И пусть все работают», — считает народный депутат.

Игорь Палица также отметил, что против введения в Украине жесткого локдауна свидетельствует и опыт европейских стран.

«Посмотрите на ту же Италию. Помог им, например, комендантский час улучшить статистику? Нет! Но что сделала Европа: они ввели жесткий локдаун осенью. А теперь его ослабляют. Потому что в Европе знают, что конец декабря и начало января — это наиболее благоприятный период для бизнеса. И они теперь открываются! С 1 декабря — Франция, с 24 декабря — Австрия… В Европе делают все, чтобы дать возможность заработать людям. А мы говорим о том, чтобы закрыть бизнес», — подчеркнул он.

Депутат убежден, что, если уж вводить локдаун, то это следует делать выборочно, с учетом специфики регионов.

«На Волыни, например, уже вторую неделю уменьшается количество госпитализаций тяжелых больных. Не знаю, почему так. Возможно, потому что Западная Украина раньше начала болеть, и там уже прошли определенный Рубикон. Поэтому нужно смотреть отдельно на каждый регион. Если в Одессе или в Киеве нет койко-мест, там нужен локдаун. А там, где количество свободных коек увеличивается, локдаун не нужен. Здесь необходимо применять выборочный подход», — подчеркнул Игорь Палица.

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