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Политика

Кацман назвал бессмысленным карантин выходного дня и призвал Степанова уйти в отставку

16:06 4 декабря 2020
Кацман
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В Украине фактически провалена борьба с пандемией коронавируса, за что министр здравоохранения Максим Степанов должен нести ответственность. Такое мнение озвучил журналист и политический эксперт Владимир Кацман в своей колонке на сайте 112.ua.

«Расскажите, пожалуйста, Максим Степанов, а сколько людей в Украине умерло во время пандемии? Но не от коронавируса, а в результате отсутствия базового медицинского оборудования? То есть непосредственно по вашей вине. Вы были в больницах?» — эмоционально написал Кацман.

В частности, политический эксперт напомнил, что за год эпидемии Минздрав приобрел лишь 100 дешевых китайских аппаратов ИВЛ.

«Не на область, а на всю Украину. Осознаете, что сейчас жизни людей зависят от того, сработает ли ИВЛ „РО-6“, который эксплуатируют уже более 50 лет? О кислородных концентраторах я вообще молчу. Кажется, вы говорили, что сумеете обеспечить медицинским кислородом все койки до конца осени. Где кислород, Степанов?» — пишет Кацман

Также Кацман назвал внедрение карантина выходного дня бессмысленным и призвал Степанова уйти в отставку.

Фото 112.ua

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