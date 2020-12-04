В Москве начинается массовая вакцинация от коронавируса российской вакциной

В субботу, 5 декабря, начнется массовая вакцинация от коронавируса в Москве. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на росСМИ.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, первыми препарат смогут получить работники сфер образования, здравоохранения и соцслужб — по предварительной записи. Отмечается, что по мере поступления больших партий вакцины этот перечень будет расширяться.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице РФ 4 декабря открывается электронная запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования, здравоохранения и соцслужб. С 5 декабря начнется работа прививочных пунктов.

«В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение», — сообщил Собянин в своем блоге.

Также до 8 декабря правительство РФ поручило разработать и утвердить временные правила доставки препарата в регионы страны. В частности, в пояснительной записке подчеркивается, что губернаторам регионов необходимо продолжать работу по обеспечению надлежащей медпомощью и лекарствами больных с COVID-19, проходящих лечение дома.

«Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в муниципалитетах, где ситуация наиболее острая», — сообщила пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что Минздрав РФ и Роспотребнадзор будут на регулярной основе представлять кабмину РФ сводный доклад о выполнении данных поручений. В первую очередь прививки будут сделаны представителям групп риска — врачам и учителям.

В свою очередь, зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова подчеркнула, что вакцинация будет проходить бесплатно и на добровольной основе. Чиновница также выразила уверенность, что на этой неделе будут завершены все подготовительные мероприятия для начала прививочной кампании.

Кроме того, 2 декабря постпредство России при ООН и Минздрав РФ провели презентацию вакцины «Спутник V» на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. В онлайн-заседании приняли участие представители 55 стран.

Фото Pixabay

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