Бывший узник Кремля Сущенко получил высокий пост в Черкассах

Журналист «Укринформа» и бывший политзаключенный Кремля Роман Сущенко стал первым заместителем председателя Черкасского областного совета. Об этом говорится на официальном сайте партии «Европейская Солидарность».

Первая сессия Черкасского областного совета VIII созыва прошла в пятницу, 4 декабря.

«Депутаты облсовета присягнули работать во благо Черкасчины, выражать и защищать интересы территориальных громад сел, поселков, городов Черкасской области и выполнять предоставленные законом полномочия», — говорится в сообщении.

За избрание Сущенко в руководство облсовета депутаты отдали 38 голосов.

Напомним, журналиста «Укринформа» Романа Сущенко задержали и арестовали в сентябре 2016 года в Москве, куда он прибыл по семейным делам в отпуск. В России его обвинили в шпионаже в пользу Украины и заключили в Лефортовское СИЗО.

В июне 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Наказание он отбывал в колонии Утробино в Костромской области. В сентябре 2019 года Сущенко был передан Украине в ходе обмена удерживаемыми лицами. При этом журналисту запрещено въезжать на территорию России в течение 20 лет.

Интервью с Романом Сущенко на сайте «ФАКТОВ».

Фото imi.org.ua/

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