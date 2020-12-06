Названа явка на выборах мэра Кривого Рога

В Кривом Роге, родном городе президента Владимира Зеленского, 6 декабря проходят выборы мэра, сообщает ЦИК. Во втором туре сошлись кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик и выдвиженец от ОПЗЖ Константин Павлов. Действующий мэр, 71-летний Юрий Вилкул после первого тура от борьбы отказался, сославшись на состояние здоровья.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах в Кривом Роге крайне низкая. Не помог и призыв президента к жителям, чтобы те не ленились и посетили участки. На 13.00 проголосовать пришли только 18,4% избирателей. Впрочем, как отмечают в ЦИК, местные выборы всегда отличались низкой активностью населения. Так, например, первый тур местных выборов прошел при средней явке 36,88%.

Наблюдатели от ГК «Опора», следящие за выборами в Кривом Роге, пока не заметили каких-либо существенных нарушений. Так, были случаи, когда на участки приходили избиратели, зарегистрированные в другом округе, но их отправляли по правильному адресу. На одном из участков, организованных при школе, сторож нашла в подсобном помещении два бюллетеня с уже проставленными галочками за кандидата. Этот случай зафиксирован и расследуется.

Фото cvk.gov.ua

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