Названы предварительные результаты выборов мэра Кривого Рога

Победителем выборов мэра Кривого Рога может стать Дмитрий Шевчик, являющийся кандидатом партии «Слуга народа». Об этом свидетельствует данные экзит-пола, проведенного по заказу фонда «Украинская политика», по состоянию на 18:00 6 декабря.

Так, за Шевчика отдали 51,7% опрошенных на выходе из избирательных участков, тогда как за его соперника, кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь», советника мэра Кривого Рога Константина Павлов, — 47,2%.

Напротив, исследование «Центра исследования развития территорий» показывает противоположные результаты. По данным социологов этого центра, Константин Павлов получил поддержку 58,86% избирателей, принявших участие в голосовании. А вот за Дмитрия Шевчика проголосовали 41,14% опрошенных избирателей.

Тем временем в гражданской сети «ОПОРА» фиксировали десятки нарушений. Так, был зафиксирован подвоз людей зафиксировали на избирательные участки, голосование без паспортов и селфи с бюллетенями возле урн для голосования.

Итоговая явка избирателей составила 35,14% (всего свои голоса отдали 170 390 криворожан).

Напомним, президент Владимир Зеленский призывал земляков обеспечить рекордную явку на выборы.

Фото cvk.gov.ua/



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