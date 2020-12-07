28.18 / 28.39 33.97 / 34.40
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Партия венгров Украины устроила демарш на первом же заседании Закарпатского облсовета

16:01 7 декабря 2020
Облсовет

Во время избрания руководства областного совета депутаты партии закарпатских венгров заявили о политических преследованиях и в полном составе покинули заседание. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Депутаты партии закарпатских венгров отказались избирать руководство облсовета. Они заявили, что на политсилу регулярно оказывается давление. Одним из его проявлений представители партии считают проведение сотрудниками СБУ обысков в благотворительном фонде венгров. Депутаты уточнили, что собираются посещать дальнейшие заседания облсовета.

Как сообщает «Ліга. Новости», глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам попытался поднять вопрос венгерского национального меньшинства в Украине, но его инициативу не поддержали коллеги.

Напоминаем, что в раздувании скандала с сепаратизмом в Закарпатье заинтересованы сразу несколько сторон. Одним из его проявлений стало исполнение местными депутатами гимна Венгрии.

Фото: mukachevo.net

236

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник разочаровал поклонников

Олег Винник разочаровал поклонников

Ани Лорак

Ани Лорак высмеяли за странный наряд на "Песне года"

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

ФСБ

Перестрелка на границе: СМИ стала известна личность убитого россиянами украинца

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер