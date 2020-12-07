Партия венгров Украины устроила демарш на первом же заседании Закарпатского облсовета

Во время избрания руководства областного совета депутаты партии закарпатских венгров заявили о политических преследованиях и в полном составе покинули заседание. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Депутаты партии закарпатских венгров отказались избирать руководство облсовета. Они заявили, что на политсилу регулярно оказывается давление. Одним из его проявлений представители партии считают проведение сотрудниками СБУ обысков в благотворительном фонде венгров. Депутаты уточнили, что собираются посещать дальнейшие заседания облсовета.

Как сообщает «Ліга. Новости», глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам попытался поднять вопрос венгерского национального меньшинства в Украине, но его инициативу не поддержали коллеги.

Напоминаем, что в раздувании скандала с сепаратизмом в Закарпатье заинтересованы сразу несколько сторон. Одним из его проявлений стало исполнение местными депутатами гимна Венгрии.

Фото: mukachevo.net

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