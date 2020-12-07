На первой сессии райсовета в Сумах депутаты устроили драку из-за выборов председателя и его зама

В Сумах депутаты подрались в зале заседаний во время сессии райсовета. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

По словам депутата «Европейской солидарности» Вадима Акперова, конфликт произошел из-за образования коалиции представителей «Слуги народа» с депутатами ОПЗЖ. В итоге председателем стал «слуга» Виктор Химич, а его заместителем — Валерий Сорокин из ОПЗЖ.

После этого депутаты устроили драку прямо в зале заседаний. Потасовка сопровождалась нецензурной лексикой, взаимными оскорблениями и угрозами. Для обеспечения порядка в зал зашли полицейские.

Внимание: ненормативная лексика (18+)

Комментарии к видео:

Ранее сообщалось, что скандал произошел на первой сессии Одесского областного совета — противоборствующие депутаты свистели, взбирались на столы и обливали друг друга водой. В результате повредили мебель, технику и выломали дверь.

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