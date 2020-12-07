"Пламенная" речь Зеленского не помогла: кандидат от "Слуги народа" проиграл выборы мэра Кривого Рога

На выборах мэра в Кривом Роге, родном городе президента Зеленского, победил кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов.

Как сообщает «Первый городской», 7 декабря городская территориальная избирательная комиссия получила все протоколы от районных комиссий с результатами выборов. По итогам голосования во втором туре новым мэром Кривого Рога стал Константин Павлов.

Константина Павлова поддержал 97591 избиратель — 56,97 процента. За его оппонента Дмитрия Шевчика проголосовали 69369 избирателей.

Павлов получил победу на 289 из 294 избирательных участков.

Новоизбранный мэр поблагодарил жителей Кривого Рога за поддержку и оказанное доверие.

«Я благодарен каждому криворожанину, кто пришел на избирательный участок и проявил свою гражданскую позицию. Я благодарен каждому земляку, кто оказал мне высочайшее доверие. Для меня это огромная честь и ответственность», — сказал Павлов.

Накануне выборов президент Зеленский записал видеообращение к своим землякам. Он попросил криворожан отнестись к выбору ответственно, не лениться и «наконец прийти на участки, чтобы выбрать мэра, которого давно заслуживает Кривой Рог».

Напомним, по данным экзит-пола, проведенного по заказу фонда «Украинская политика», по состоянию на 18:00 6 декабря лидировал Дмитрий Шевчик.

Второй тур выборов в Кривом Роге перенесли на 6 декабря после того, как один из победителей первого тура действующий мэр Юрий Вилкул снял свою кандидатуру по личным мотивам. Он призвал криворожан голосовать за Павлова, дав ему отличную характеристику.

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