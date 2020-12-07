28.16 / 28.37 33.96 / 34.39
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"Пламенная" речь Зеленского не помогла: кандидат от "Слуги народа" проиграл выборы мэра Кривого Рога

22:40 7 декабря 2020
Кривой Рог

На выборах мэра в Кривом Роге, родном городе президента Зеленского, победил кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов.

Как сообщает «Первый городской», 7 декабря городская территориальная избирательная комиссия получила все протоколы от районных комиссий с результатами выборов. По итогам голосования во втором туре новым мэром Кривого Рога стал Константин Павлов.

Константина Павлова поддержал 97591 избиратель — 56,97 процента. За его оппонента Дмитрия Шевчика проголосовали 69369 избирателей.

Павлов получил победу на 289 из 294 избирательных участков.

Новоизбранный мэр поблагодарил жителей Кривого Рога за поддержку и оказанное доверие.

«Я благодарен каждому криворожанину, кто пришел на избирательный участок и проявил свою гражданскую позицию. Я благодарен каждому земляку, кто оказал мне высочайшее доверие. Для меня это огромная честь и ответственность», — сказал Павлов.

Накануне выборов президент Зеленский записал видеообращение к своим землякам. Он попросил криворожан отнестись к выбору ответственно, не лениться и «наконец прийти на участки, чтобы выбрать мэра, которого давно заслуживает Кривой Рог».

Напомним, по данным экзит-пола, проведенного по заказу фонда «Украинская политика», по состоянию на 18:00 6 декабря лидировал Дмитрий Шевчик.

Второй тур выборов в Кривом Роге перенесли на 6 декабря после того, как один из победителей первого тура действующий мэр Юрий Вилкул снял свою кандидатуру по личным мотивам. Он призвал криворожан голосовать за Павлова, дав ему отличную характеристику.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Ани Лорак высмеяли за странный наряд на "Песне года"

Меркель и Путин

У Путина рассказали не всю правду о его беседе с Меркель: о чем умолчал Кремль

Олег Винник разочаровал поклонников

Олег Винник разочаровал поклонников

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Королева наконец оказала Кейт Миддлтон честь, которой Меган Маркл была удостоена сразу после свадьбы

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер