Без «Великого будівництва» падение ВВП в 2020 году было бы намного большим, – эксперт

Национальная программа «Велике будівництво» помогла украинской экономике компенсировать падение ВВП вследствие коронакризиса. В то же время удельный вес инфраструктурной программы в ВВП страны растет.

Такими выводами в ходе форума дорожной отрасли «СЕТЬ» поделился представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар, сообщает УНИАН.

«На фоне спада ВВП во втором квартале 11,4% и 3,7% в четвертом, по прогнозам наших экономистов, в финальном расчете спад ВВП нашей страны был бы 11% в четвертом квартале, если бы не удельный вес производства („Великого будівництва“)», — отметил Кухар.

При этом, по его словам, удельный вес «Великого будівництва» в ВВП Украины вырос с 2,8% в первом квартале 2020 года до 10% - в четвертом.

«А в структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент — 3,4%. Мультипликативный эффект от инвестиций в инфраструктуру приносит 3,05 гривен на каждую вложенную гривню», — отметил эксперт.



Кухар напомнил, что использовать инфраструктурные программы для преодоления последствий коронакризиса рекомендует МВФ. В частности, директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева призывала страны G20 системно инвестировать в инфраструктуру.

«Новые исследования МВФ показывают, что единовременные инвестиции в страны G20 принесут большие потенциальные выгоды. Если бы страны, которые имеют наибольшие бюджетные возможности, увеличили свои расходы на инфраструктуру на 0,5% ВВП в 2021, то рост мирового ВВП до 2025 года имел бы устойчивый тренд в 2% в год», — заявил Кухар.

По его словам, усиление государственного спроса способно компенсировать спад ВВП, вызванный падением частного спроса.

Ранее глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что за первый год реализации программы «Велике будівництво» было отремонтировано и построено рекордное количество дорог и мостов: «В этом году мы обновляем целые маршруты, а не клочки. В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог».





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