Кандидат от Зеленского проиграл выборы в Кривом Роге «благодаря» Святославу Олейнику — СМИ

Результаты второго тура выборов в Кривом Роге поставили власть в трудное положение. «Криворожская битва», несмотря на все усилия Банковой и президента Зеленского лично, была с треском проиграна идеологическим конкурентам из ОПЗЖ. Кандидат от пророссийской партии Константин Павлов в первом туре набрал значительно меньше голосов, чем Дмитрий Шевчик от «Слуги Народа», но в итоге оказался победителем во втором туре. Почему так произошло, анализирует издание «Дело».

«Слуга Народа» Дмитрий Шевчик, как сообщается на сайте delo.ua, является генеральным директором Центрального горно-обогатительного комбината, который входит в холдинг «Метинвест» Рината Ахметова.

«По данным источников, близких к Офису президента, Зеленский был серьезно заряжен на победу кандидата от „Слуги Народа“. Выиграть в родном городе — это личное для него. Именно поэтому президент включился в ситуацию», — говорится в материале на сайте delo.ua.

Также, по информации издания «Дело», якобы была достигнута договоренность с Ахметовым о том, что Вилкул-младший уговаривает Вилкула-старшего снять свою кандидатуру, а Ахметов включает медиаподдержку для Шевчика.

Как сообщается в материале, победа кандидата от ОПЗЖ вызвала на Банковой настоящий скандал, граничащий с истерикой. И теперь там пытаются найти виновных в поражении.

«Как отмечают источники на Банковой, имя главного бенефициара проигрыша кандидата от „Слуги Народа“ главе государства уже подсказали. Это якобы глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, у которого были свои причины вмешаться в ситуацию — он очень хочет остаться на должности главы облсовета и в новом созыве. Судьба коалиции в облсовете напрямую зависит от голосов ОПЗЖ и Блока Вилкула. Именно поэтому Олейник якобы предложил свою действенную помощь на выборах в Кривом Роге в первом туре Вилкулу-старшему, а во втором — ОПЗЖ», — говорится в статье.

По информации издания, Олейник якобы договорился с кураторами выборов, «слугами народа» Юрием Киселем и Юрием Корявченковым, чтобы они не развивали бурную деятельность на выборах и, по сути, слили избирательную кампанию.

«Также Олейник лично дал распоряжение сгонять бюджетников на избирательные участки с твердой установкой „голосовать за Павлова“ и помог с избирательными комиссиями», — говорится в материале на сайте delo.ua.

В статье подчеркивается, что это «громкая пощечина главе государства, и, судя по инсайдам из ОП, Зеленский не намерен оставлять эту ситуацию без реакции».

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