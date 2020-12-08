Янукович прервал молчание

Бывший президент Виктор Янукович, приговоренный украинским судом к 13 годам лишения свободы, просит суд Киева разрешить ему 9 декабря по видеосвязи участвовать в заседании о рассмотрении его ареста по делу о событиях на Майдане в 2013—2014 годах. Об этом сообщает российское агентство ТАСС в Twitter.

Защитой Януковича занимаются адвокаты юридической конторы «Авер Лекс». По информации юристов, Янукович подал в Печерский районный суд Киева запрос с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе.

Заседание суда назначено на 9 декабря. На нем суд будет рассматривать ходатайство Офиса генпрокурора о заочном аресте Януковича.

Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Януковича виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Суд признал доказанным, что Янукович обращался к российскому президенту Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину.

Летом 2020 года ГБР сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны — Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву — в совершении государственной измены в пользу России. Речь идет об умышленном снижении подозреваемыми обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, а также изменения их места дислокации.

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