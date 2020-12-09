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Политика

Арестович интригующе высказался о телеканалах Медведчука

9:39 9 декабря 2020
арестович

Телеканалы, близкие к Виктору Медведчуку, не являются нашими врагами и работают по закону. Об этом заявил Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Андрея Ермака, в интервью «Громадське радіо».

Три телеканала, о которых шла речь, это «NewsOne», «112» и «ZIK». В течение 2018−2019 годов медиаресурсы перешли в собственность соратника Медведчука, новый владелец пообещал создать свой медиахолдинг.

Арестович считает, что от телеканалов как таковых угрозы нет — есть разве что «некоторые лица, которые пользуясь возможностью, доносят искаженную или предвзятую информацию».

«Там очень подготовленные люди, их так просто не поймаешь», — добавил советник.

«Они (телеканалы) не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, работающих по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность», — подытожил Арестович.

Фото Алексей Арестович/Facebook

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