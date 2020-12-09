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Политика

Кернес оглашен мэром без новой присяги

10:31 9 декабря 2020
Геннадий Кернес

Геннадий Кернес, так и не приехавший на первую после местных выборов сессию городского совета 9 декабря, где, по регламенту, он должен был принести присягу, и без этого стал городским головой Харькова.

Как передает «Суспільне», председатель территориального избиркома Ольга Мозговая объявила, что Геннадий Кернес приносил присягу 24 ноября 2010 года. «В соответствии с указанными выше законами, Кернес с этого времени приобретает полномочия Харьковского городского головы», — отметила она.

Напомним, что предприниматель Павел Фукс не исключил, что Геннадий Кернес может вернутся в Украину 30 декабря. Он рассказал, что общался с мэром Харькова, который интересовался подготовкой города к Новому году.

Ранее сын Кернеса Денис Привалов говорил, что мэр Харькова должен вернуться из Берлина 29 декабря, и что медики разрешили ему ехать.

Фото с сайта горсовета Харькова.

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