Днепропетровщина осталась в лузерах “Большой стройки" из-за Олейника и Бондаренко, — СМИ

Примеры некачественного ремонта и строительства социальной инфраструктуры на Днепропетровщине неоднократно становились объектом пристального внимания местных и центральных СМИ. По итогам года область является одной из худших в стране по объемам и качеству создаваемых объектов президентской программы «Большая стройка». Об этом говорится в материале-расследовании «РБК-Украина» «Большой саботаж „Большой стройки“. Как Олейник и Бондаренко завалили программу президента».

Как пишет РБК-Украина, за провалом программы в регионе стоят глава ОГА Александр Бондаренко и глава облсовета Святослав Олейник. Издание приводит данные о том, насколько продвинулось строительство объектов за полтора года их управления областью. Готовность большинства из них за это время изменилась всего на 5−10%.

«Если еще в 2019 году в области строилось и реконструировалось 310 объектов, теперь их число сократилось до 30. Из них до конца года в лучшем случае достроят 3, причем, по всей вероятности, сдадут без мебели, отопления, света и приведенной в порядок территории вокруг», — говорится в статье.

Одной из причин таких результатов издание называет якобы вмешательство Олейника в работу подрядчиков.

«Областная власть решила вынудить подрядчиков снизить стоимость работ. Кто был не согласен, тот попадал в черный список и оплату получал значительно позже», — отмечает автор публикации, добавляя, что Олейник якобы также требовал с подрядчиков значительные откаты.

Кроме этого, как пишет РБК-Украина, Олейник и Бондаренко якобы урезали сметы, снижая фактическую стоимость работ на объектах. Так, например, в некоторых школах и детских садах так и не установили современную мебель, не благоустроили окружающую территорию.

«Изначальная цена в 70 миллионов (с новой мебелью и оборудованием, благоустройством и стадионом) для школы в г. Перещепино превратилась в 120 миллионов, но уже без новой мебели, со старым оборудованием, без благоустройства и, конечно же, без стадиона», — говорится в статье.

Как пишет РБК-Украина, областная власть урезала на 60% и смету стадиона «Спартак» в Кривом Роге: «Из финального проекта были вычеркнуты искусственное покрытие футбольного поля, реконструкция трибун, отделка внутренних помещений».

По информации автора материала, школа № 126 в Днепре, которую недавно сдали в эксплуатацию, из-за экономии властей и давления на подрядчика имеет не только непрезентабельный внешний вид и старую мебель, но и ряд опасных для здоровья детей элементов.

«В частности, плиты подвесного потолка там прогибаются под собственным весом, а в стенах уже появились трещины. Помимо этого, конструкция крыши может вызвать падение кусков льда и снега. Со слов директора школы, до прихода Олейника и Бондаренко строительные и ремонтные работы велись качественно», — отметил автор материала.

Напомним, ранее руководство Днепропетровской области отдало тендер на поставку томографа фирме, которую обвиняют в мошенничестве.

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