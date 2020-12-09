Друг Кернеса рассказал о его состоянии

Геннадий Кернес, объявленный мэром Харькова 9 декабря, сейчас в стабильном состоянии в немецкой клинике, но должен вернуться в Украину до Нового года. Как сообщает «Объектив», об этом заявил соратник и друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

Фукс уточнил, что Кернесу в берлинской клинике «Шарите» продолжают антибиотикотерапию. В ночное время пациента подключают к спецаппарату для поддержки дыхательной функции, а на период бодрствования аппарат отключается и Кернес дышит самостоятельно. Бизнесмен в очередной раз опроверг слухи об инсульте у мэра.

«Он рвется домой, говорит: «Мне все равно, что будет». Врачи не отпускают. А он все равно кричит: «Хочу домой», — заявил Фукс.

Напомним, ранее было заявлено, что Кернес может вернуться в Украину 30 декабря. Сын Кернеса Даниил Привалов называл другую дату — 29 декабря.

Фото архив Геннадий Кернес/Facebook

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