28.03 / 28.26 33.82 / 34.25
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Друг Кернеса рассказал о его состоянии

13:22 9 декабря 2020
кернес

Геннадий Кернес, объявленный мэром Харькова 9 декабря, сейчас в стабильном состоянии в немецкой клинике, но должен вернуться в Украину до Нового года. Как сообщает «Объектив», об этом заявил соратник и друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

Фукс уточнил, что Кернесу в берлинской клинике «Шарите» продолжают антибиотикотерапию. В ночное время пациента подключают к спецаппарату для поддержки дыхательной функции, а на период бодрствования аппарат отключается и Кернес дышит самостоятельно. Бизнесмен в очередной раз опроверг слухи об инсульте у мэра.

«Он рвется домой, говорит: «Мне все равно, что будет». Врачи не отпускают. А он все равно кричит: «Хочу домой», — заявил Фукс.

Напомним, ранее было заявлено, что Кернес может вернуться в Украину 30 декабря. Сын Кернеса Даниил Привалов называл другую дату — 29 декабря.

Фото архив Геннадий Кернес/Facebook

306

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

панин

Поток ругани: Алексея Панина сильно разозлило шоу «ЧБД»

Удар

Нардепа избили в Киеве

Артем Милевский

Заплатили полицейским по 200 долларов, а они нас сдали Суркису, — Милевский о загуле с Алиевым

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер