"Настоящее Ватерлоо" для Зеленского: эксперт о проигрыше "Слуги народа" кандидату от ОПЗЖ в Кривом Роге

Политический активист и блогер Михаил Чаплыга назвал выборы мэра Кривого Рога примером того, как работают современные политические бренды, а также прокомментировал их результаты на своей странице в Facebook.

По мнению Чаплыгы, результаты выборов мэра в Кривом Роге показали, что за счет только имени Владимира Зеленского теперь выборы не выиграешь.

«Пример с выборами в Кривом Роге — это еще и история о том, как работают политические бренды. Чуть больше года назад благодаря бренду Зеленского выборы мог выиграть любой мистер X с нулевой узнаваемостью и минусовой харизмой. Но Кривой Рог показал, что теперь есть бренды посильнее, а на одном только имени Зеленского выборы больше не выиграешь», — написал Чаплыга.

По словам блогера, проигрыш в Кривом Роге стал настоящим «Ватерлоо» для Зеленского и его партии, которых разгромила «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Настоящее Ватерлоо» для Зеленского — именно так в эфире эксперты окрестили то, что произошло в Кривом Роге, где партия Медведчука вчистую «уделала» «слуг» на их поле с учетом форы, которая была у «слуг» из-за снятия с выборов очевидного фаворита и прямой поддержки олигарха Рината Ахметова", — пояснил автор.

Михаил Чаплыга также написал: «Личный бренд Медведчука оказался сильнее, чем личный бренд Зеленского, который тот пытался транслировать на „слуг“ и их кандидата в родном для себя городе. И сильнее, чем деньги и медиаресурсы Ахметова».

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