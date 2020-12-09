Коррупционер года? Министр Ткаченко попал в скандальный список, — СМИ

Министр культуры Александр Ткаченко попал в список топ-коррупционеров 2020 года. Об этом пишет агентство «УНН» со ссылкой на сайт «Podrobnosti.ua». В частности, речь идет о коррупционных скандалах, связанных с его незадекларированной недвижимостью на Трухановом острове и приватизацией Одесской киностудии.

Напомним, согласно расследованию программы Bihus.info, бывший гендиректор «1 + 1 media», а ныне министр культуры Александр Ткаченко якобы пользуется незадекларированной недвижимостью на Трухановом острове.

«Это целый комплекс из большого дома и двух домиков поменьше. На территории есть маленькое озеро. Участок был предназначен под строительство», — пишет «УНН».

Кроме того, Ткаченко замешан в скандале с приватизацией Одесской киностудии.

«Министр злоупотреблял служебным положением, будучи главой профильного комитета ВРУ, который рассматривал законопроект 0896, одним из пунктов которого как раз и была приватизация киностудии. 50% и минус одну акцию получил инвестор „Новая киностудия“ во главе с министром Александром Ткаченко. Партнером Ткаченко стал киевский застройщик Андрей Вавриш, который с 2018 года является совладельцем киностудии. Это он подтвердил в интервью Bihus.info», — говорится в материале УНН.

Киностудии принадлежит 5 гектаров наиболее дорогой земли в Одессе — на берегу моря. В частности, в интервью НВ Вавриш подтвердил, что является совладельцем Одесской киностудии и на её территории планируют запустить большой хаб.



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