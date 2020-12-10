Ранее проживал в России и работал моделью: Соня Кошкина об экс-главе Днепропетровской ОГА Бондаренко

Экс-глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко ранее проживал России и работал там моделью, а также участвовал в съемке программы «Давай поженимся». Об этом сообщила шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина на своей странице в Facebook.

По утверждению журналистки, в издание пришел запрос на интервью от представителей Бондаренко, которые назвали уже бывшего главу ОГА «губернатором» и охарактеризовали его как «прогрессивного руководителя».

«Начнем с того, что Украина — не Россия, губернаторов у нас нет. И когда пресс-секретарь так называет своего босса (даже с учетом того, что в просторечии сей термин используется), это — как минимум — странно», — подчеркнула Кошкина.

Также шеф-редактор интернет-издания LB.ua опубликовала фото и раскрыла детали прошлой жизни чиновника: «Бондаренко известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью (рекламируя товары весьма своеобразные. Хотите подробностей — гуглите, я уже больше не могу ржать), участвовал в съемках программ типа «Давай поженимся».

Журналистка напомнила, что Бондаренко отправлен в отставку, а его место займет уже ранее занимавший эту должность Валентин Резниченко.

«В среду Кабмин поддержал на должность главы Днепровской ОГА Валентина Резниченко. В пятницу ожидается указ президента о назначении. Как жаль, так мы и не побеседовали с молодым „политиком“ Бондаренко», — заявила Кошкина.

Напомним, ранее СМИ написали о причастности Бондаренко и главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника к незаконному ввозу львовского мусора на территорию Днепропетровской области.

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