Битва брендов: Медведчук переиграл Зеленского и Ахметова в Кривом Роге, на родине президента, — эксперт

На выборах мэра Кривого Рога кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов уверенно победил кандидата от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика. Этот результат стоит особняком в череде проигрышей, которые «слуги» потерпели на мэрских выборах в крупных городах. Такое мнение озвучил блогер, политический обозреватель Александр Потемкин на своей странице в Facebook.

По его словам, Кривой Рог показал, что даже личный бренд Владимира Зеленского уже не вытягивает выборы.

«Даже в родном городе президента. Даже при невероятной финансовой поддержке самого богатого украинца Рината Ахметова, для которого Кривой Рог — важнейший город», — написал Потемкин.

По его словам, бренды Зеленского и Ахметова были «нещадно биты брендом» лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Это результат провалов команды президента и успехов Медведчука… На местных выборах украинцы показали, что очарование Зеленским улетучилось так же быстро, как и возникло, а вот долгосрочные перспективы имеют те партии, которые работают с электоратом и отстаивают интересы своего избирателя», — считает блогер.

Также блогер предположил, что на будущих выборах в ВР результат партии власти может быть еще более катастрофическим.

«Не исключено, что после местных выборов многие политики будут все больше присматриваться к ОПЗЖ как к наиболее перспективной партии Украины. А это значит, что в следующем созыве Рады у нас может быть совершенно новое большинство», — подытожил эксперт.

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter