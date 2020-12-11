Новоизбранный секретарь Харьковского горсовета Терехов поделился планами развития города на 2021 год

Новоизбранный секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов одной из главных задач для себя видит консолидацию депутатского корпуса. По его словам, работа депутатов должна быть направлена исключительно на развитие Харькова, а горсовет не должен превращаться в место для политических баталий. Об этом Терехов сказал в эфире «UA:Харків», передает Униан.

На днях за избрание Игоря Терехова секретарем Харьковского горсовета проголосовали 73 из 75 депутатов. По его словам, лично он конструктивно работает со всеми политическими силами. Точно так же между собой должны работать и депутаты.

«В городской совет прошли представители различных политических партий. Порой они действительно антагонистичны друг к другу. Моей задачей будет консолидация совершенно всех партий, которые прошли в Харьковский городской совет, ради развития города», — заявил Терехов.

Новоизбранный секретарь также рассказал о приоритетах городской власти Харькова на 2021 год. Основной фокус будет сосредоточен на поддержке медицины, реализации ключевых инфраструктурных проектов, а также на обустройстве спальных районов.

«COVID — это страшнейшая трагедия, которая коснулась в том числе Харькова. Поэтому первый шаг — это создание рабочего медицинского пространства. Я имею в виду больницы, оказание первой медицинской помощи, специализированную помощь», — отметил он.

Другим направлением работы городских властей будет реализация таких запланированных инфраструктурных проектов, таких как реконструкция зоопарка и строительство новых станций метро.

«Это крупнейшие инфраструктурные проекты, которые мы обязаны сделать», — сказал Терехов.

Третьим приоритетом станет обустройство городской среды, в частности спальных районов.

«Точно так же, как благоустроены сегодня парки, сады, скверы, чем мы действительно гордимся», — подчеркнул секретарь горсовета.



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