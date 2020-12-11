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Политика

Главу Госгеокадастра пытались подкупить за 170 тысяч долларов, — НАБУ

20:50 11 декабря 2020
НАБУ
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Следователи НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой вручили подозрения и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра, а также посреднику в даче взятки главе Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роману Лещенко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным Бюро, в сентябре этого года Лещенко уведомил правоохранительные органы о том, что ему предложили взятку в размере 170 тысяч долларов за выдачу разрешений на выделение земельных участков подставным лицам. В ноябре под контролем НАБУ двое мужчин передали Лещенко первую часть суммы — 26,9 тысячи. 9 декабря они пришли, чтобы дать ему еще 25 тысяч, но были задержаны с поличным.

«Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП будут принимать все необходимые действия, чтобы предотвратить такое влияния», — добавили в ведомстве.

Позже глава Госгеокадастра Роман Лещенко сообщил, что задержали и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области и посредника.

«Длительная спецоперация завершилась, и уже в ближайшее время вместе с правоохранителями мы раскроем подробности», — написал он в Facebook.

Как сообщает телеграм-канал Резидент, посредником может быть Алексей Ковалев, помощник народного депутата от партии «Слуга народа» Алексея Жмеренецкого, главы подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

Жмеренецкий, как известно, выиграл выборы в ВР в Хмельницкой области, якобы он хорошо знаком с и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Климко, который тоже является членом партии «Слуга народа».

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