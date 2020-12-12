«Мы добьемся, чтобы вакцина от коронавируса была для украинцев бесплатной», — Медведчук

«Оппозиционная платформа — За жизнь» добьется, чтобы вакцина от коронавируса была для украинцев бесплатной. Об этом заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалам.

В частности он заявил, что власть только обещает завезти вакцину в страну, но в реальности нет даже подписанных контрактов на доставку.

«Мы опять ведем борьбу в контексте этих ветряных мельниц. Мы говорим о вакцине, которой нет, которую не законтрактовали. Мы рассчитываем на систему и программу „Ковекс“, под которой даже не подписано соглашение со стороны Украины», — считает Медведчук.

Он также предупредил власть, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сделает все возможное, чтобы вакцина от коронавируса была для украинцев бесплатной.

«Их главная цель — политика. А то, что нам диктуют из-за океана, — это иначе не назовешь как-то, что эти люди уже вступили в экономическую конкуренцию по реализации той продукции, которая должна быть реализована. Я ведь даже не говорю по поводу цен, — какая дешевле, какая дороже, а вопрос в том, что когда эта вакцина все-таки попадет на территорию Украины, то я думаю, что это будет план «Б», — считает нардеп.

Он отметил, что его партия готова в судах доказывать право украинцев на бесплатное вакцинирование.

«У нас достаточно высокий юридический потенциал, в нашей партии и в нашей фракции, у народных депутатов. И когда речь пойдет о любой вакцине, мы вынудим власть, чтоб она была бесплатной для наших граждан. Власть ее будет закупать, а люди должны ее получать бесплатно. И открою огромный секрет: в соответствии с Конституцией Украины власть обязана будет делать, и мы это докажем в судах, что эта вакцина и сам процесс вакцинирования должен быть бесплатным. Я хочу предупредить, что мы вынудим действовать в интересах наших граждан», — подчеркнул политик.

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