Святослав Олейник провалил в Днепропетровской области все важные проекты, — СМИ

Назначенный осенью 2019 года главой Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко не справился с возложенными на него президентом задачами, что и послужило причиной увольнения в декабре 2020-го. Однако причины его провалов могут лежать не только в плоскости слабых управленческих качеств, ведь управление областью (да и самой ОГА) на самом деле сконцентрировано в руках другого человека — главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника. Об этом говорится в журналистском расследовании, пишет сайт «Апостроф».

«Олейник якобы имеет множество бизнес-интересов в области, основанных на освоении государственных подрядов и средств из госбюджета, и негласно является бенефициаром целого ряда компаний, занимающихся строительством, коммунальными услугами и т. д. », — говорится в материале.

Как отмечается в статье, все заместители бывшего губернатора являются людьми Олейника: «Например, Александр Москаленко — менеджер строительной компании, принадлежащей Олейнику, Максим Скрипник — бывший прокурор, коллега Олейника со времен его работы в прокуратуре».

Но приход Олейника к фактическому управлению госадминистрацией через лояльного главу и преданных заместителей явно не пошел на пользу области. Множество инфраструктурных проектов, которые активно реализовывала команда предыдущего главы Днепропетровской ОГА, были свернуты и заморожены,

Как пишут СМИ, примеры некачественного ремонта и строительства социальной инфраструктуры на Днепропетровщине неоднократно становились объектом пристального внимания местных и центральных СМИ. По итогам года область является одной из худших в стране по объемам и качеству создаваемых объектов президентской программы «Большая стройка».

«В области многие подрядчики на строительстве утверждают, что Олейник якобы требовал деньги и давал команду оплачивать акты выполненных работ только после того, как подрядчики рассчитаются предварительно с ним. По их рассказам, коррупционная рента, которую якобы собирают подручные Олейника в области, составляет 20−25%», — говорится в материале.



Кроме того, в 2020 году уровень выполнения областного бюджета можно назвать одним емким словом «катастрофа». По самым скромным подсчетам, в областном бюджете за 9 месяцев нынешнего года зияет дыра в 1 миллиард недополученных гривен.

Ранее «24 канал» сообщил, как Святослав Олейник и Александр Бондаренко превратили президентскую программу «Большая стройка» в большую халтуру.

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter