В «Слуге народа» сообщили об отмене пленарных заседаний Рады

Пленарные заседания Верховной Рады на ближайшую неделю отменяются, сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.



По его словам, в президентской фракции не нашли голосов за бюджет-2021 и утверждение в должности и.о. министра образования Сергея Шкарлета.



Дубинский пишет, что с бюджетом проблемы очень серьезные. Сейчас проект бюджета готовы поддержать только списочники «Слуги народа» и группа «Довіра». «Батьківщина» якобы просит в бюджете отдельные статьи расходов «под себя», иначе голосовать не будет.

«Но если дать деньги „Батьківщині“, тогда не понятно, как объяснить их отсутствие для своей фракции», — уточняет Дубинский.

По информации нардепа, Рада соберется на пленарные заседания 25−29 декабря.



Ранее очередное заседание Рады намечалось на 15 декабря. На нем нардепы должны были рассмотреть законопроект о продлении действия специального закона о Донбассе, а также проект бюджета на 2021 год.



Напомним, 5 ноября парламент в первом чтении поддержал законопроект о «Государственном бюджете на 2021 год», который Кабмин презентовал еще в сентябре.

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