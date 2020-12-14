«Он и раньше не отличался особым здравомыслием»: Азаров оскорбил Кравчука

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в 2014 году сбежавший в Россию, оскорбительно высказался в адрес руководителя украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе и первого президента Леонида Кравчука, вспомнив о возрасте последнего.

Так, в эфире радиостанции «Говорит Москва» он отреагировал на заявления Леонида Макаровича о том, что Россия ослабла, и что не за горами те времена, когда Украина перестанет «играться в политику» с Москвой и сможет «применить к агрессору силу» в виде санкций.

«С пониманием надо относиться к преклонному возрасту Леонида Макаровича. Все-таки уже достаточно приличный возраст, поэтому скидку надо делать определенную. Я не хотел бы больше говорить, все-таки первый президент и так далее, но возраст берет свое. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более», — сказал Азаров.

Напомним, что «Квартал 95» в одном из своих номеров «прошелся» по возрасту Леонида Кравчука и его бывшего заместителя Витольда Фокина — им обоим уже за 80 лет. Однако потом президент Владимир Зеленский лично извинился перед Кравчуком за эту шутку.

Фото из Википедии.



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