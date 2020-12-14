27.89 / 28.13 33.67 / 34.09
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Он и раньше не отличался особым здравомыслием»: Азаров оскорбил Кравчука

12:42 14 декабря 2020
Леонид Кравчук

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в 2014 году сбежавший в Россию, оскорбительно высказался в адрес руководителя украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе и первого президента Леонида Кравчука, вспомнив о возрасте последнего.

Так, в эфире радиостанции «Говорит Москва» он отреагировал на заявления Леонида Макаровича о том, что Россия ослабла, и что не за горами те времена, когда Украина перестанет «играться в политику» с Москвой и сможет «применить к агрессору силу» в виде санкций.

«С пониманием надо относиться к преклонному возрасту Леонида Макаровича. Все-таки уже достаточно приличный возраст, поэтому скидку надо делать определенную. Я не хотел бы больше говорить, все-таки первый президент и так далее, но возраст берет свое. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более», — сказал Азаров.

Напомним, что «Квартал 95» в одном из своих номеров «прошелся» по возрасту Леонида Кравчука и его бывшего заместителя Витольда Фокина — им обоим уже за 80 лет. Однако потом президент Владимир Зеленский лично извинился перед Кравчуком за эту шутку.

Фото из Википедии.

247

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Таюне

Жена Олега Винника похвасталась наградой

Maruv

«Бедняга, постоянно в одних трусах»: Maruv высмеяли за однотипные наряды

Владимир Пресняков с сыном

«На самом деле у меня четверо детей»: Владимир Пресняков удивил признанием

зима

Украину накроет антициклон Yadigar: прогноз погоды на 15 декабря

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер