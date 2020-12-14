Назначьте Шкарлета министром образования: представители образовательных организаций обратились к Зеленскому

Представители общественных организаций — объединение трудовых коллективов высших учебных заведений, предвысшего и профессионально-технического образования, ректоры украинских университетов обратились с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Об этом говорится в их обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет «РБК-Украина».

По словам руководителей общественных организаций трудовых коллективов образовательной сферы, ректоров, сегодня работники образования и науки делают все возможное, чтобы во время пандемии и в сложных финансовых условиях сохранить научно-образовательный потенциал государства и обеспечить его эффективное функционирование. Однако, как отмечают авторы обращения, отсутствие уже в течение полугода полноправного руководителя Министерства образования и науки Украины наносит ущерб и образованию, и науке, а также негативно сказывается на авторитете как самого министерства, так и образования в целом. Авторы обращения убеждены, что С. М. Шкарлет имеет значительный управленческий опыт, профессионально понимает проблемы. А как представитель молодой генерации управленцев сочетает черты инновационности с профессионализмом и патриотизмом. Они утверждают, что за время своей работы в министерстве он нашел понимание и с педагогами, и с учеными, получил их поддержку и продолжил реформирование отрасли на конструктивных началах.

По мнению представителей общественных объединений педагогов, ректоров высших учебных заведений, отсутствие полноправного министра, а также принятые изменения в рамках децентрализации вызывают беспокойство по поводу дальнейшего продвижения реформ, поскольку фактически лишают руководителя отрасли в статусе временно исполняющего обязанности министра большинства рычагов влияния на формирование политики министерства и решение кадровых вопросов еще накануне окончания бюджетного года. По их мнению, это создает угрозу торможения реформ отрасли.

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