«Наберитесь мужества и ответьте»: Кравчук обратился к Порошенко

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что нынешние представители «Европейской солидарности» в свое время допустили много ошибок. Об этом первый президент Украины рассказал в интервью «ФАКТАМ».

«А за то, что наши военные — и нынешние, и бывшие — говорят нелицеприятные слова, я критикую Порошенко и фракцию „Европейская солидарность“. Вчера вы, извините, создали сложности, а сегодня уже забыли об этом и выступаете нашими учителями», — сказал Кравчук.

Он привал признать просчеты и вместе двигаться вперед.

«Часто слышу от них: „Мы сделали то-то и то-то, мы очистили часть территории, а Зеленский ничего не сделал“. Я им задаю вопрос: при ком начиналась война? Да, ее однозначно развязала Россия. Но почему вы не смогли остановить войну, почему приняли документы, которые мешают нам сегодня выполнять наши полномочия? Ну наберитесь мужества и ответьте. Однако вместо этого раздаются только обвинения», — поделился экс-президент Украины.

Он отметил, что уважает оппонентов, и они имеют прав отстаивать точку зрения.

«Но надо сначала посмотреть на себя в зеркало», — добавил Кравчук.

Напоминаем, Кравчук отреагировал на критику своей работы в ТКГ.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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