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Политика

Политика, объявившего ковид выдумкой, назвали «выдуманным нардепом»

15:16 14 декабря 2020
камельчук

Депутаты от «Слуги народа» поссорились на почве коронавируса. После того, как нардеп Юрий Камельчук назвал COVID-19 выдуманной болезнью, еще один «слуга народа» Дмитрий Гурин обозвал коллегу «выдуманным депутатом».

«Не стоит относиться серьезно. Юрий — выдуманный депутат, его на самом деле не существует», — написал Гурин.

Facebook-аудитория двух депутатов к их публичной перепалке отнеслась по-разному.

Напомним, в Украине уже зафиксированы случаи, когда ярые отрицатели коронавируса в итоге заболевали COVID-19 с тяжкими последствиями. Так, например, случилось с одесским бизнесменом Вадимом Черным.

Фото Юрий Камельчук/Facebook

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