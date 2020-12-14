Кравчука снова зовут в Раду из-за позиции по Донбассу

Леонида Кравчука, руководителя украинской делегации на переговорах по Донбассу, вызывают с отчетом в Верховную Раду. Как объяснил нардеп Роман Лозинский, в парламенте хотят услышать подробности о «плане действий» Кравчука, предполагающем выборы на Донбассе весной 2021 года.

В первую очередь заслушать Кравчука хотят депутаты из комитета по местному самоуправлению. По словам Лозинского, встречи с Кравчуком парламентарии добиваются уже больше месяца. Дата переговоров пока не известна, но теоретически депутаты готовы к встрече уже на пленарной неделе 15−18 декабря.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Кравчук описал, как видит лучший и худший варианты развития событий на Донбассе в 2021 году. Также Кравчук упомянул, что не участвует в составлении «плана Б» для региона, а потому и комментировать инициативы не может.

Фото 1leonidkravchuk/Facebook

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