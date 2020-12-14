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Политика

СМИ заподозрили Тищенко в причастности к попытке захвата рынка «Столичный» Владой Молчановой: раскрыта схема

18:13 14 декабря 2020
СМИ заподозрили Тищенко в причастности к попытке захвата рынка «Столичный» Владой Молчановой: раскрыта схема
Инф. «ФАКТОВ»

Компанию, которая является мажоритарным владельцем рынка «Столичный», переоформили с использованием схемы рейдерского захвата в интересах застройщика Влады Молчановой. К схеме может быть причастен народный депутат Николай Тищенко. Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на адвокатов, которые представляют интересы рынка «Столичный» в судах.

Как объясняют юристы, офшорные компании, которые не имеют отношения к предприятию, подписали между собой мировой договор погашения несуществующего долга с компанией «Гудлайт».

«При якобы существующем долге в 2 млн долларов последняя компания согласилась выплатить 10 млн долларов, но не деньгами, а долей в компании „Аграрный маркетинговый центр (АМЦ)“ (ей принадлежат 77,5% „Столичного“)», — говорится в материале.

При этом настоящий владелец АМЦ денег ни одной из названных структур не должен и к судебной сделке отношения не имел.

«Макаровский суд в Киевской области, который территориально не имеет отношения к рынку, на основе фиктивных документов решил передать 70% в уставном капитале АМЦ офшорке, а заодно — и долю на рынке», — сообщили адвокаты в комментарии «Обозревателю».

Кроме того, как утверждают юристы, суд внес в реестр судебных решений название компании с ошибкой, чтобы вовремя нельзя было выявить решение, а рейдеры взяли представителем человека, который прописан в Крыму и не пересекал границу.

По словам адвокатов, переоформление имело признаки фиктивности, потому что:

• сторону, которая представляет рынок «Столичный», с материалами дела не ознакомили и не привлекли третьей стороной;

• компанию, которая якобы в счет долга пытается забрать себе рынок, представлял житель Крыма, который не пересекал границу;

• нотариус, внесшая в реестр данные о новом владельце, — переселенка из Крыма; она не проверила необходимые документы;

• до момента совершения регистрационных действий уже было начато уголовное производство, и, пока расследование не завершено, нельзя было менять собственников компании;

• долга, за который пытаются забрать рынок, на самом деле не существовало;

• решение принял суд в пгт Киевской области, а сам документ не публиковали почти месяц, пока не истек срок исковой давности.

Как известно, Влада Молчанова — миноритарный собственник рынка, при этом 77,5% предприятия принадлежало Александру Стельмаху («Аграрный маркетинговый центр»).

Ранее агентство «РБК-Украина» сообщило, что 11 декабря 2020 года новым мажоритарным владельцем рынка «Столичный» стал киевский предприниматель Евгений Горбач. В этот день Горбач приобрел 70% ООО «Аграрный маркетинговый центр», которое, в свою очередь, является владельцем 77% ООО «РСГП «Столичный».

Сам Горбач опровергает сообщения о якобы рейдерской атаке на рынок «Столичный».

Рынок «Столичный» — объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.

Фото obozrevatel.com

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