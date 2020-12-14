Зеленский назначил руководителем Госуправления делами чиновника со скандальным прошлым

Президент назначил главу Государственного управления делами. Во главе ведомства встал Игорь Лысый, ранее занимавший пост замглавы ДУСи, а в июне 2020 назначенный исполняющим обязанности руководителя управления.

Игорю Лысому 52 года. В его карьере была должность директора «Артека», а еще ранее — пост главы Крымской фруктовой компании. Как выяснила журналист Алена Яхно, крымчане, у который компания Лысого взяла земли в аренду, так и не получили обещанные деньги за паи. Крымская фруктовая компания при этом не только не бедствовала, но еще и сумела получить финкомпенсацию от государства.

Новый глава ДУСи назначен до окончания карантина в Украине. В сферу управления Игоря Лысого будут входить более 60 компаний, занимающихся материально-техническим, бытовым и медицинским обеспечением высших чиновников.

Фото Алена Яхно/Facebook



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