«Большое строительство» поможет украинской экономике выйти из кризиса, – СМИ

Национальная программа «Большое строительство» («Велике будівництво») сыграла ключевую роль в предотвращении значительного спада экономики в 2020 году, а в дальнейшем поможет стране развиваться. Об этом говорится в материале «Канала 24».

Если бы не «Большое строительство», в период нынешнего кризиса падение ВВП было бы больше — вплоть до 11%.

«Любое падение ВВП — это нехорошая тенденция, даже на 1−2%, но 11% - это предтеча глубочайшего кризиса, жертвами которого станут все без исключения», — отмечает СМИ.

При этом в мерах, реализуемых в рамках программы, закладывается возможность привлечения инвестиций и дальнейшего роста экономики.

«Качественные дороги начинают обрастать новой инфраструктурой, которую строит частный бизнес: отели и рестораны, магазины, сервисные центры, объекты туризма. Возрастает средняя скорость транзита грузового и пассажирского транспорта, а чем меньше временных затрат на перевозку, тем больше экономия на топливе, не говоря уже о времени. Владельцы транспорта существенно сокращают расходы на ремонт техники. Так, на некоторых участках обновленных дорог протяженностью от 50 до 150 км время, затрачиваемое на перемещение транспорта, сократилось в 1,5−2 раза», — перечисляет издание.

В целом дороги стали обходиться государству дешевле. Если в 2019-м на 847 км дорог было потрачено 21,2 млрд грн, или 25,1 млн на 1 км, то в этом году на 3 926 км потратили 81 млрд грн, и получилось, что 1 км стоил 20,6 млн грн. Средняя стоимость 1 км дороги снизилась на 4,5 млн грн.

Изменилась также стратегия дорожных работ — сделанные в этом году дороги значительно долговечнее за счет работы с дорожной основой.

«Раньше ремонт представлял собой буквально латание дыр и ям, теперь же под словом „ремонт“ подразумевают и замену дорожной основы, если это нужно», — сообщает СМИ.

Качественные дороги при этом составляют не куски трасс, а целые маршруты.

Напомним, ранее глава «Укравтодора» Александр Кубраков рассказал, какие меры предпринималась в этом году, чтобы сделать дороги дешевле и безопаснее.

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