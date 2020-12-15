Вице-спикер Госдумы назвал Украину частью России, которую «нужно лечить»

В эфире российского телеканала вице-спикер Госдумы РФ, вице-президент ПАСЕ Петр Толстой сделал ряд одиозных высказываний, касающихся Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Украина — это часть России», — одно из заявлений Петра Толстого России.

Также он сказал, что оккупация Крыма — «национальная идея России», а украинцы — это «русские люди, на них провели эксперимент, который не довели до конца у нас».

Кроме того, Петр Толстой сказал: «Украина — это наша нога. Она болит. Мы говорим о ней, но не лечим. Украину надо лечить».

Алексей Гончаренко заявил, что Украина будет настаивать на санкциях против российской делегации в ПАСЕ.

«Прошу обратить внимание всех европейских коллег по ПАСЕ, которые проголосовали за возвращение российской делегации. С кем вы собираетесь налаживать диалог? С человеком, который вообще отрицает независимость Украины? Вы с ним согласны?» — написал нардеп.

Фото: скриншот видео

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