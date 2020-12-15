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Политика

"Слуги" обсудили кандидатуры новых министров: что решили

22:37 15 декабря 2020
Александр Корниенко

Фракция «Слуга народа» обсудила новых кандидатов в правительство Украины — потенциальных министров энергетики Юрия Витренко, по делам ветеранов — Юлии Лапутиной, образования и науки — Сергея Шкарлета, защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Опимаха и аграрной политики Романа Лещенко. Об этом УНН заявил лидер партии Александр Корниенко.

«Были профессиональные вопросы к Витренко, в первую очередь … Он присутствовал онлайн … Меньше вопросов было к госпоже Лапутиной, как один депутат сказал, смотришь биографию и вопросов нет … Она сейчас находится в Краматорске. В отношении Шкарлета много мыслей было, они разные были, нельзя сказать, что была какая-то однобокая поддержка, или неподдержка … В отношении Лещенко, он ознакомил нас со своей концепцией … Я бы ее назвал ничего лишнего … Он предлагает перестать делать из Минагро какого-то огромного монстра», — рассказал Корниенко о ходе заседания фракции.

Также, по его словам, обсуждались заявления об отставке, поданные министром экологии Романом Абрамовским и Минветеранов Сергеем Бессарабом.

При этом Корниенко отметил, что в повестке дня заседания Рады 16 декабря значится только рассмотрение заявления об увольнении министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, назначения же решено отложить до конца пленарной недели.

Напомним, в мае 2020 года Юрий Витренко объявил, что покидает должность исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины».

Фото из соцсетей

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