Рада уволила министра по делам ветеранов Бессараба
Верховная Рада поддержала представление об увольнении Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов. Соответствующее решение поддержал 251 народный депутат на пленарном заседании в среду.
Голосование проводилось в отсутствие министра, который находится на больничном, хотя в оппозиции требовали вначале заслушать отчет Бессараба о проделанной работе.
На должность в Кабинете Министров Дениса Шмыгаля он был назначен 20 марта.
Ранее стало известно имя потенциального министра ветеранов — им может стать генерал-майор Юлия Лапутина.
Фото Министерства обороны Украины94
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