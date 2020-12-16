Рада уволила министра по делам ветеранов Бессараба

Верховная Рада поддержала представление об увольнении Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов. Соответствующее решение поддержал 251 народный депутат на пленарном заседании в среду.

Голосование проводилось в отсутствие министра, который находится на больничном, хотя в оппозиции требовали вначале заслушать отчет Бессараба о проделанной работе.

На должность в Кабинете Министров Дениса Шмыгаля он был назначен 20 марта.

Ранее стало известно имя потенциального министра ветеранов — им может стать генерал-майор Юлия Лапутина.

Фото Министерства обороны Украины

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