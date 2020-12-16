Степанова в Минздраве может сменить Михаил Пасечник, — СМИ

Дни Максима Степанова в должности министра здравоохранения уже сочтены. После Нового года должны будут объявить имя нового министра. Об этом пишет «РБК-Украина» в материале «Кабинет (без)министров. Кто может заменить Максима Степанова в Минздраве».

«Финальную развязку сдерживают только принятие бюджета, которым сейчас заняты депутаты, и еще не утвержденная кандидатура преемника. Какими бы серьезными ни были претензии к Степанову, обезглавить Минздрав в условиях пандемии и парализовать даже ту хрупкую систему, которая сегодня пытается сопротивляться коронавирусу, было бы довольно рискованно», — пишет «РБК-Украина».

Среди возможных кандидатур на замещение будущей вакантной должности рассматриваются нынешний заместитель Степанова, главный санитарный врач Виктор Ляшко, директор Института сердца Борис Тодуров и даже экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун. Но наиболее вероятной кандидатурой источники «РБК-Украина» называют Михаила Пасечника, который в настоящее время является советником главы Офиса президента Украины, где курирует вопросы исследования препаратов против COVID-19.

Как пишет «РБК-Украина», Пасечник в прошлом был тесно связан с фармацевтическим рынком: с 1994 года он является совладельцем сети аптек «Фалби».

«В последний раз Пасечник появлялся в публичном пространстве в 2014 году, когда министр здравоохранения Олег Мусий назначил его главой Гослекслужбы, органа, отвечающего за лицензирование и контроль над производством и торговлей лекарствами», — отмечается в материале.

Издание напоминает, как сразу же после его назначения разразился крупный скандал: «Пасечник, едва заняв пост, выдал разрешение индийской компании „Дженом Биотек“ на использование в Украине препарата „Кофекс“, который до этого был запрещен. Этот кодеиносодержащий препарат широко использовался наркозависимыми при кустарном производстве наркотиков».

Как сообщила «Деловая Столица», после выдачи разрешения на использование «Кофекса» большая партия препарата была обнаружена на складах, принадлежащей Пасечнику компании «Фалби».

Как пишет «РБК-Украина», Пасечника также связывают якобы с лоббированием интересов одесской компании «Интерхим», которая производит еще один кодеиносодержащий препарат — «Кодтерпин».

«В 2012 году его бизнес резко пошел на спад. Всего за год в Киеве из 60 аптек „Фалби“ осталось только 3. Сегодня нет уже ни одной», — говорится в статье.

Также издание напомнило, что Контрольно-ревизионное управление обнаружило в Министерстве здравоохранения многомиллионные растраты бюджетных средств: «Потоки государственных денег якобы шли, в основном, на компанию „Фалби“. По поводу расследования КРУ Верховная Рада даже создавала Временную следственную комиссию», — пишет «РБК-Украина».

Автор материала напоминает, что скоро начнется массовая вакцинация украинцев, и обращает внимание на то, что этот процесс может сопровождаться многомиллиардными потоками бюджетных средств.



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