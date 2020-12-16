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Политика

Украинцы назвали Зеленского одновременно "Политиком года" и "Разочарованием года"

17:07 16 декабря 2020
Зеленский

По итогам 2020-го политиком года назвали президента Украины Владимира Зеленского, который в то же время стал и разочарованием уходящего года.

Так, согласно данным социсследований Центра Разумкова, политиком года действующего главу государства назвали 20% респондентов, что более, чем в два раза меньше, нежели в декабре 2019-го (тогда Зеленский набрал 46%). Другие политические деятели набрали меньше голосов, чем президент.

В то же время 42% процента участников социсследования считают Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.

Что же касается ситуации в Украине, то лишь 16,5% респондентов считают, что они развиваются в правильном направлении, а 67% - что в неправильном направлении. Годом ранее эти показатели составляли соответственно 44% и 36%.

Наряду с этим 71% граждан считает, что в 2020 году ситуация в стране в целом ухудшилась, противоположного мнения придерживаются лишь 3% респондентов, а 20% - что она вовсе не изменилась. Годом ранее голоса распределялись следующим образом: 29%, 14% и 47% соответственно.

Исследование проводилось с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее данные социсследований публиковал «Рейтинг». Социологи утверждали, что рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 44 процента опрошенных, а 53 процента — не доверяют.

Фото Офиса президента.

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