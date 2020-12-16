Стиль общения у Богдана... трындюлины какие-то. У Ермака тоже такие моменты бывают, — Тимошенко

Стили руководства бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана и нынешнего Андрея Ермака отличаются. Богдан более резок, Ермак более дипломатичен. Об этом в авторской программе главного редактора интернет-издания «ГОРДОН» Алеси Бацман рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.



По словам чиновника, Богдан больше проводил совещаний с замами. Ермак предпочитает общается с каждым отдельно, меньше проводит общих планерок.

«Понятно, что стиль общения у Богдана более резкий… трындюлины какие-то. У Ермака тоже бывают такие моменты, но их намного меньше. Это действительно разные люди: один более резок, второй более дипломатичен. Но это же вопрос, каким способом ты привык добиваться результата», — рассказал Тимошенко.

Тимошенко добавил, что ему было комфортно с обоими руководителями ОП. Главное — выполнять работу, порученную президентом.

«Но я лично с Андреем Богданом был в хороших личных отношениях. Точно так же и с Ермаком. У нас есть помимо отношений главы Офиса и его зама просто человеческие отношения. Но стиль руководства, действительно, разный», — уточнил Тимошенко.

Напомним, Андрей Богдан покинул пост главы президентского Офиса в феврале 2020 года. Вскоре на вакантное место был назначен Андрей Ермак. Уволенный Богдан обвинил Зеленского в «швырянии страны в хаос» и превращении власти в «посмешище».



Фото apnews.com.ua/











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