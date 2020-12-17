Успешная работа и ставка на профессию: эксперт пояснил, почему педагоги и академики поддерживают Шкарлета

Политический эксперт, преподаватель Киевского политехнического университета Алексей Якубин считает, что нынешний исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки Сергей Шкарлет является равноудаленной и компромиссной фигурой, которая устраивает основные политические силы и работников сферы образования и науки. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Один из самых молодых руководителей ведомства, он находит общий язык и с молодой генерацией преподавателей и с опытными педагогами, старается реформировать отрасль в соответствии с пожеланиями профессионалов, а не всяких лобби грантовых активистов», — написал Якубин.

Эксперт напомнил, что его отстаивал лично президент Зеленский, который ездил в Черниговский технологический университет и осматривал вуз, которым руководил Шкарлет.

В то же время, по словам эксперта, когда летом Шкарлет зашел в МОН, против него организовали дискриминационную кампанию, однако это никоим образом не повлияло на позиции Шкарлета в министерстве.

«Президент проигнорировал мнение националистов и всяких активистов, которые негодовали против „регионального кадра“, которых очень волновало, что Шкарлет успешно работал при всех министрах и ставил профессию, по Максу Веберу, выше политической принадлежности», — прокомментировал Якубин.

Эксперт также убежден, что спустя полгода президенту придется еще раз защищать Шкарлета.

«Очень хотелось бы, чтобы гарант в своем выборе опирался не столько на требования самоназванных активистов, сколько на позицию образовательных организаций и профсоюзов — то есть, тех, кто знает сферу образования „изнутри“. И работает в этой сфере. А эти люди говорят о том, что министерство без полноценного руководителя похоже на корабль без руля и ветрил», — отметил Якубин.

Он также считает, что присутствие Шкарлета во главе МОН в большей степени также устраивает педагогов и преподавателей, чего не было у предшественников — Инны Совсун или Анны Новосад.

Напомним, ранее представители образовательных организаций и профсоюзов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать скорейшему назначению Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины, который сейчас исполняет обязанности министра.

Среди подписантов письма — председатель профсоюза работников образования и науки Украины, президент Союза ректоров высших учебных заведений Украины, президент Академии педагогических наук Украины, президент Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы, председатель правления Всеукраинской ассоциации работников высших учебных заведений, председатель Ассоциации университетов Украины и другие.

Напомним, на днях фракция «Слуги народа» обсудила потенциальных кандидатов в правительство Украины.

«В отношении Шкарлета много мыслей было, они разные были, нельзя сказать, что была какая-то однобокая поддержка или неподдержка…» — рассказал председатель политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко о ходе заседания фракции.

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