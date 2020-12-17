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Политика

Самые влиятельные люди и явления Украины: опубликован рейтинг

14:23 17 декабря 2020
Глобус в маске
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Издание «Вести» опубликовало рейтинг «ТОП-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине». Впервые рейтинг возглавил не человек, а явление, с которым в 2020 году столкнулся весь мир, — коронавирус. Второе место в рейтинге заняли послы стран G7, на третьей строчке — олигарх Ринат Ахметов. Четвертую позицию рейтинга разделили между собой сразу два человека: президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. На пятом месте — председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

В первую десятку вошли также ряд политиков и бизнесменов, а именно: глава МВД Арсен Аваков, американский миллиардер Джордж Сорос, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и мэр Киева Виталий Кличко.

Полный список первой десятки выглядит так:

  • COVID-19
  • Послы стран G7
  • Ринат Ахметов
  • Владимир Зеленский — Андрей Ермак
  • Виктор Медведчук
  • Арсен Аваков
  • Петр Порошенко
  • Джордж Сорос
  • Дмитрий Разумков
  • Виталий Кличко.

В частности издание отмечает, что по сравнению с прошлогодним рейтингом «Вестей» в первую десятку не попали бизнесмены Виктор Пинчук и Игорь Коломойский, а также лидер ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко. Кроме того, в рейтинге за 2020 год не упоминается нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Рейтинг же главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука вырос на три позиции — с 8-го до 5-го места. Бизнесмен Ринат Ахметов занял в этом году 3-е место, по сравнению с 7-м местом годом ранее, а американский финансист Джордж Сорос оказался на шесть позиций ниже (8-е место по сравнению со 2-м в рейтинге в 2019 году).

Фото в заголовке Pexels

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