Рада назначила Шкарлета министром образования

Верховная Рада Украины поддержала назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета, ранее исполнявшего обязанности руководителя ведомства.

Как сообщают в Раде, за назначение Шкарлета министром в сессионном зале нашлось 226 голосов. Это — минимальное количество голосов, необходимых для принятия решения.

Сергей Шкарлет принес присягу в парламенте. Эта процедура проходила, как передает «РБК-Украина», под крики «Ганьба!», которые представители фракции «Слуга народа» заглушали аплодисментами.

Отмечается, что профильный парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра.

Напомним, что приход Сергея Шкарлета в министерство образование и науки сопровождался «плагиатным скандалом» и акциями протестов.

Фото Сергея Шкарлета со странички Минобразования и науки в соцсетях.

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