27.78 / 28.03 33.72 / 34.15
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Рада назначила Шкарлета министром образования

14:54 17 декабря 2020
Сергей Шкарлет

Верховная Рада Украины поддержала назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета, ранее исполнявшего обязанности руководителя ведомства.

Как сообщают в Раде, за назначение Шкарлета министром в сессионном зале нашлось 226 голосов. Это — минимальное количество голосов, необходимых для принятия решения.

Сергей Шкарлет принес присягу в парламенте. Эта процедура проходила, как передает «РБК-Украина», под крики «Ганьба!», которые представители фракции «Слуга народа» заглушали аплодисментами.

Отмечается, что профильный парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра.

Напомним, что приход Сергея Шкарлета в министерство образование и науки сопровождался «плагиатным скандалом» и акциями протестов.

Фото Сергея Шкарлета со странички Минобразования и науки в соцсетях.

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

Ксения Мишина

«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

Владимир Путин и Артем Дзюба

Путин прокомментировал интимное видео Дзюбы

Киркоров с Ани Лорак, Ольгой Бузовой и Зазой Наполи

Ани Лорак затерялась на фото со «всех бесящей» Бузовой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер