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Политика

Кабмин согласовал кандидатуру Андрея Бойчука на должность главы Ивано-Франковской ОГА

15:42 17 декабря 2020
Андрей Бойчук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Кабинет министров Украины коротко заслушал кандидата на должность председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука. Об этом сообщил сайт «Курс».

В частности, Андрей Бойчук отметил, что имеет 13-летний опыт работы в топливно-энергетическом секторе.

«Могу не только оценить эффективность работы, но и вижу своей задачей рост инвестиций в отрасль и наполнение бюджета», — сказал Бойчук.

В условиях эпидемии приоритетной задачей он назвал поддержку медицинских учреждений, привлечение бизнеса к борьбе с коронавирусной инфекцией. Также в приоритетах — развитие туризма и модернизация Ивано-Франковского аэропорта.

Бойчук пообещал улучшить коммуникацию с населением относительно реализации программы «Велике будівництво», борьбы с COVID-19 и других инициатив центральной власти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поинтересовался у Бойчука, чем он занимался в последние годы, поскольку в личной карточке указано, что с 2016 года кандидат на должность главы ОГА временно не работает.

«С момента, когда ушел из Минэнерго, я не занимал никаких должностей. Посвятил свое время обеспечению потребностей армии и волонтерской деятельности. Есть соответствующие наработки, всем известно, что вовлечено много средств из диаспоры. Такой вид деятельности был до сих пор. Не занимал постов и должностей», — сказал Бойчук.

Он добавил, что создал организацию «Корпус защитников Революции достоинства».

В результате министры согласовали назначение Бойчука на должность главы Ивано-Франковской ОГА. Теперь указ о назначении должен подписать президент Украины.

Напомним, Ивано-Франковская ОГА осталась без главы с 5 ноября. Тогда Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности председателя Виталия Федорова. Временно исполняющей обязанности главы ОГА была назначена первая заместитель руководителя ОГА Мария Савка.

Виталий Федорив после освобождения от должности председателя ОГА получил должность заместителя городского главы Ивано-Франковска.

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