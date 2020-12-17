Чувствуют себя обиженными: Арахамия объяснил, почему нардепы не поддержали кандидатуру Витренко

Назначение Юрия Витренко министром энергетики сорвалось из-за того, что претендент на высокий пост не пообщался предварительно с депутатами. Такую версию выдвинул глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Telegram-каналу PavlovskyNews депутат заявил, что в следующем году может состояться попытка № 2 — повторное голосование за назначение Витренко в министры.

За назначение главой Минэнерго Юрия Витренко, бывшего исполнительного директора «Нафтогаза», было подано 186 голосов парламентариев (при необходимых 226). Фракция «Слуга народа» дала только 153 голоса из 246. Поддержка от групп «За майбутнє» и «Довіра» ситуацию не спасла. Ни одного голоса «за» не дали ОПЗЖ, «Батьківщина», «Евросолидарность» и «Голос».

«Обычно, когда назначают министра, а особенно вице-премьера, он должен провести встречи со всеми фракциями. А у нас не было времени, завтра последний день (работы), и такие встречи не состоялись. Очень много депутатов чувствуют себя немного обиженными: у них не было, как говорится, доступа к телу, они не могли нормально пообщаться. Я считают, что это отняло у около 20−30% голосов», — считает Арахамия.

«В январе попробуем еще раз. Альтернативных кандидатур пока нет. Думаю, будем пытаться мобилизировать голоса за Витренко», — добавил депутат.

Фото verkhovna_rada/Twitter

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