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Политика

«Это совершенно новая дорожная инфраструктура»: блогер проверил ремонт трассы Киев – Кропивницкий

10:10 18 декабря 2020
«Это совершенно новая дорожная инфраструктура»: блогер проверил ремонт трассы Киев – Кропивницкий
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»


В рамках Национальной программы «Велике будівництво» завершился ремонт трассы Киев — Кропивницкий. Блогер Рауль Чилачава проверил качество ремонтных работ и опубликовал фото на своей странице в Facebook, сообщив, что раньше эта трасса была «не дорогой, а направлением, но сейчас по ней можно промчаться даже в дорогом авто «Ягуар».

По словам Чилачавы, год назад трасса была «разбита в хлам».

«А сейчас я не верю своим глазам: вот оно — новое покрытие, вот разметка, вот на обочине зеленая трава. Все очень по-европейски. Тут совершенно новая дорожная инфраструктура», — сообщил он.

Как сообщалось, в 2020 году в Украине было отремонтировано рекордное количество дорог, причем «Укравтодор» ремонтировал дороги во всех областях.

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