Повторный захват: коллектив рынка «Столичный» просит помощи у власти

17 декабря поздно вечером в реестр внесли решение об отмене запрета на регистрацию предприятия и снова перерегистрировали его в пользу Молчановой. Коллектив крупнейшего в Украине продовольственного рынка «Столичный» просит власть о помощи и заявляет, что «крымская команда» Влады Молчановой смогла незаконным путем добиться отмены запрета на совершение регистрационных действий в отношении предприятия. Об этом пишет «Обозреватель».

«Регистратором выступил Заболотный А. В. при Гостомельском поселковом совете в Киевской области, который 17 декабря в 20:26 внес решение об отмене запрета на совершение регистрационных действий. Уже в 20:48 нотариус Молчановой Нино Барамия снова незаконно внесла данные о перерегистрации рынка в пользу рейдеров», — говорится в материале.

При этом были проигнорированы и возбужденное уголовное производство в отношении незаконного захвата рынка и решение Антирейдерского комитета.

«Действия Барамии свидетельствуют о том, что для Молчановой, которая прикрывает свою деятельность якобы с помощью народного депутата Николая Тищенко, ни судов, ни полиции в стране не существует», — отметил автор материала.

Коллектив «Столички» также вновь обратился к министру юстиции Денису Малюське и правоохранительным органам с требованием защитить рынок от рейдеров: «Однажды мы уже отстояли рынок, но рейдеры не спят».

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, рынок «Столичный» пытаются захватить через перераспределение несуществующего долга между оффшорными компаниями, которые не имеют никакого отношения к предприятию.

«Решение о передаче доли рынка в офшорные компании было принято Макаровским судом в Киевской области на базе фиктивных документов, несмотря на то, что он территориально относится к рынку», — напомнил автор.

К тому же, как рассказали юристы, решение суда было опубликовано, но в названии компании намеренно была сделана ошибка, которая не позволила вовремя выявить судебное решение и отреагировать на него.

По данным OBOZREVATEL, схему провернули:

• Судья Макаровского райсуда Наталья Маркая, ранее уже привлекалась к дисциплинарной ответственности.



• Нотариус Нино Барамия, фактически провела «черную регистрацию».



• Влада Молчанова со своим мужем, экс-министром юстиции Крыма Сергеем Коровченко, которого в СМИ и ранее называли известным рейдером. Саму Владу Молчанову также неоднократно обвиняли в рейдерстве. Именно на ее компанию и пытаются переоформить рынок. Сейчас Молчановой принадлежит около 20% рынка «Столичный».



• Николай Тищенко, который, по данным источников, якобы лично помогает Молчановой захватить рынок. Тищенко, в частности, использует свое политическое положение для давления на Минюст, требуя от министра Дениса Малюськи не отменять «черное» соглашение.

Как началась война за рынок?

Молчанова является миноритарным владельцем рынка, в то время как 77,5% предприятия принадлежат Александру Стельмаху («Аграрный маркетинговый центр»).

«Несмотря на это, с 2011-го до 2019 года Молчанова через своего директора Алексея Чумака самостоятельно управляла рынком», — рассказал OBOZREVATEL заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Долгушевский.

За это время Стельмах не получил ни копейки дивидендов. Тогда он решил сделать аудит и сменить руководство. В результате за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% - с 133 млн грн до 169,5 млн грн.

«Молчанова снова пытается захватить рынок, но на этот раз якобы пытается отобрать долю Стельмаха, который является конечным владельцем „Столичного“. Для этого использует ранее известные схемы рейдерских захватов», — пишет «Обозреватель».

Напомним, речь об одном из крупнейших предприятий. Площадь рынка составляет 160 га. Это больше, чем площадь одесского «Седьмого километра».

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