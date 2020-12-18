Михаил Пасечник компрометирует главу ОП Андрея Ермака, — СМИ

Одним из двадцати советников главы Офиса президента Андрея Ермака оказался скандально известный в прошлом дважды глава Гослекслужбы Михаил Пасечник. Об этом говорится в материале Delo.ua.

«Бросается в глаза, что каждый этап его деятельности заканчивался скандалами, долгами, судами, схемами и коррупционными обвинениями», — говорится в материале издания, и сообщаются подробности прошлого Пасечника.

Так, сайт delo.ua напомнил, что в 2014 году представители фармацевтического рынка обвиняли его в попытке монополизации рынка большими аптечными сетями и введении схемы дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей.

«Дошло до того, — пишет delo.ua — что представители фармацевтического рынка обратились с открытым письмом к тогдашнему премьеру Арсению Яценюку. Они просили премьера обратить особое внимание на деятельность Пасечника и уволить его с этой ответственной должности».

Ему также ставили в вину якобы связь с производителем «аптечного наркотика» № 1.

Именно Пасечник, как утверждает издание, будучи главой Государственной службы Украины по лекарственным средствам, допустил на украинский рынок препарат «Кофекс» индийского производства.

«Из-за содержания кодеина его используют наркозависимые», — уточняет автор статьи.

В 2002—2003 годах Пасечник также возглавлял Гослекслужбу и тоже отметился крупным скандалом, связанным с многомиллионными махинациями с бюджетными средствами.

«Именно о нем говорилось в материалах Контрольно-ревизионного управления, где было сказано „об ужасных многомиллионных потерях бюджетных средств“ в 2002—2003 годах», — пишет Delo.ua.

Тогда КРУ установило, что «за бюджетные средства чиновники Минздрава Украины закупали у „своих“ фирм лекарства для государственных больниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке».

«Главной фирмой, считавшейся «своей», была принадлежавшая Пасечнику компания «Фалби», — говорится в материале.

Именно «Фалби», по заключению КРУ, выигрывала почти все тендеры Минздрава, когда в его аппарате находился Пасечник.

В 2020 году, пишет Delo.ua, «Фалби» была признана банкротом, но долг перед государственным «Укрэксимбанком» в размере 1 млрд гривен, который Пасечник взял еще во времена расцвета «Фалби», так и остался непогашенным.

«Долгая судебная эпопея закончилась тем, что в июне 2020 года „Укрэксимбанку“ удалось продать собственность „Фалби“ всего за 185 млн гривен», — говорится в публикации.

Большинство поставщиков «Фалби» также оказались в числе пострадавших".

«Любые скандалы, связанные с медицинской сферой, всегда очень тонко воспринимаются обществом. Именно поэтому присутствие Пасечника среди лиц, приближенных к главе Офиса президента, вызывает много вопросов к его биографии», — резюмирует автор материала.

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